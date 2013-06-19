Нардепи вже збираються біля адміністрації Януковича

Біля будинку Адміністрації Президента України на вулиці Банковій починають збиратися народні депутати від фракції “Батьківщина”, а також представники Партії регіонів.

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Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під входом до Адміністрації Президента зібралось 5-6 депутатів від “Батьківщини”, які зауважили, що приїхали першими і очікують на решту фракції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14.30 в АП відбудеться зустріч керівництва парламенту та лідерів фракцій з Президентом України Віктором Януковичем.