Нардепи вже збираються біля адміністрації Януковича
14:25, 19 червня 2013Політика
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Біля АП збираються народні депутати з фракцій «Батьківщина» та Партії регіонів для участі у зустрічі з Януковичем.
Депутати чекають зустрічі з президентом / Фото : сайт Президента
Біля будинку Адміністрації Президента України на вулиці Банковій починають збиратися народні депутати від фракції “Батьківщина”, а також представники Партії регіонів.
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Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під входом до Адміністрації Президента зібралось 5-6 депутатів від “Батьківщини”, які зауважили, що приїхали першими і очікують на решту фракції.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14.30 в АП відбудеться зустріч керівництва парламенту та лідерів фракцій з Президентом України Віктором Януковичем.
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