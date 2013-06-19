Янукович доповнив уряд новими кадрами
14:50, 19 червня 2013Політика
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Янукович призначив Бондаренка заступником міністра енергетики та вугільної промисловості, Бойцун - заступником міністра промполітики.
Янукович призначив заступників двох міністрів
Президент України Віктор Янукович призначив Андрія Бондаренка заступником міністра енергетики та вугільної промисловості України.
Також Віктор Янукович призначив Наталію Бойцун заступником міністра промислової політики України.
Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.
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