Янукович доповнив уряд новими кадрами

Янукович призначив Бондаренка заступником міністра енергетики та вугільної промисловості, Бойцун - заступником міністра промполітики.

Президент України Віктор Янукович призначив Андрія Бондаренка заступником міністра енергетики та вугільної промисловості України. Також Віктор Янукович призначив Наталію Бойцун заступником міністра промислової політики України. Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

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