Кличко написав лист Януковичу

Лідер фракції "УДАР" Віталій Кличко заявляє, що сьогоднішня зустріч Президента Віктора Януковича з деякими керівниками фракцій не знімає нагальності і необхідності представлення главою держави щорічного послання "Про внутрішнє і зовнішнє становище України" у Верховній Раді.

Про це йдеться у Відкритому листі лідера "УДАРу" Президенту України, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

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«Пане Президенте! Сьогоднішня Ваша зустріч з деякими керівниками фракцій парламенту не знімає нагальності і необхідності представлення Вами щорічного Послання "Про внутрішнє і зовнішнє становище України", як цього прямо вимагає Конституція України. Демократія і верховенство права починаються з виконання законів усіма громадянами і, насамперед, гарантом дотримання Основного закону», - наголошується в листі.

За словами Кличка, питання, які депутати хочуть обговорити з Президентом у парламенті, залишаються незмінними. Це, зокрема: розв'язання економічної та соціальної кризи в країні; виконання всіх умов для підписання Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема: звільнення політв'язнів, в першу чергу Юлії Тимошенко, ухвалення виборчого законодавства і законів щодо реформування судової і правоохоронної системи, зазначається в листі.

Також, заявив Кличко, «УДАР» вимагає зняти з порядку денного питання приватизації газотранспортної системи та ухвалення інших «антидержавних законів».

«Мають бути створені і нарешті запрацювати ефективні механізми боротьби з корупцією. Також наголошую на необхідності призначення виборів у Києві та в 5 "проблемних" округах на осінь цього року. Сьогодні перелік цих питань Ви отримаєте в письмовому вигляді, якщо це допоможе Вам краще підготуватися і таки наважитися на виступ і дискусію в парламенті», - написав Кличко.

«Сподіваюся, Ви усвідомлюєте всю відповідальність, покладену на Вас Конституцією і народом України як на главу держави», - зазначив Кличко, звертаючи до Президента.

Як повідомляв УНІАН, 6 і 7 червня опозиційні фракції заблокували трибуну ВР, вимагаючи, щоб Президент особисто представив у парламенті щорічне послання, текст якого в друкованій формі був розданий депутатам. Президент Янукович запросив на зустріч лідерів фракцій парламенту, яка має відбутися сьогодні о 14.30. Опозиція наполягає, щоб така зустріч з Президентом була публічною, у присутності ЗМІ. Однак передбачається, що така зустріч пройде в закритому режимі.

Лідери «УДАРу» і «Свободи» Віталій Кличко та Олег Тягнибок заявили, що не підуть на зустріч з Президентом. За словами Кличка, «УДАР» виступає проти "кулуарних домовленостей" і вважає, що Президент повинен особисто прийти до парламенту і звернутися до депутатського корпусу.

“Батьківщина” піде на зустріч з Президентом Януковичем всією фракцією.