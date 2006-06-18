7 причин залишитися влітку в місті

Ну що, не складається поїхати куди-небудь влітку? Шеф вже цікавився, чи любите ви тепле пиво і, ну скажемо, спітнілих чоловіків? І, не дивлячись на ствердну відповідь, відпустки не дає? Ну що ж, в місті теж можна жити. І, як показує практика, бути задоволеним життям. Ви запитаєте, заради чого влітку залишатися в місті?

1. Почнемо з утішливого: літо закінчується, а життя продовжується. А тому ще залишається можливість поїхати у відпустку восени. Більш того: лікарі наполягають, що саме так і треба поступати. Відпочинок в «демісезонний» час, коли організм готується перебудуватися на новий лад, тільки додасть вам сил і здоров`я. Крім того, осінній відпочинок на будь-якому курорті в оксамитовий сезон дозволить насолодитися сонячним світлом, тоді як інші вже під владою сезонних загострень і осінньої нудьги.

2. А поки що літо – і ми розважаємося! Влітку всіх охоплює радісний настрій, придатний для прогулянок і… милих знайомств, що ні до чого не зобов`язують. Доведено клінічними випробуваннями: влітку простіше знайомитися. Скажете, біля моря теж легко? Так, але жанр припускає, що на пляжі має виникнути якійсь вульгарний курортний роман, що закінчується розчаруванням, а то і походом до вендиспансеру. А ось літнє знайомство в місті припускає легкі дружні відносини без бурхливо-романтичного контексту або серйозний роман з продовженням.

3. Влітку різко знижуються розцінки на відвідування соляріїв. Отже страх залишитися блідою як міль є невиправданим.

4. Влітку менше пробок на дорогах. А у вихідні – взагалі пустота і відчуття, що місто вимерло.

5. Літо – час проведення Московського кінофестивалю. Ну хіба не класно побувати на відкритті і подивитися, як живий Нікіта Михалков ворушить вусами?

6. А літні веранди кафе, сидячи на яких так славно вдаватися до нічогонероблення? Це вам не бігти взимку по мерзлій вулиці, вломлюватися в сусіднє кафе і волати «Мені глінтвейну, а краще горілки!» Найдомовитіші можуть організувати літню веранду у себе на балконі: втиснути туди пару крісел, клишоногий столик і розставити зелені вазони. Після чого розсістися (можна разом з друзями) і пити зелений чай з коктейлями, задерши ноги на перила.

7. Спеціальна літня міська розвага – купатися у фонтанах. Правда, непогано знати, що за ці дії встановлений штраф. Але з іншого боку, хто і коли штрафував учасників дня десантника, що стрибають на ВДНГ в «Дружбу народів»? А з третьої сторони автор цих рядків одного разу з розчуленням спостерігав, як на тому ж ВДГХ міліціонер витратив півгодини, намагаючись виманити з фонтану малолітню гастарбайтершу, що збирала там монети, кинуті «на спомин». Виманивши, він надумався узяти з неї штраф за порушення громадського порядку. Дівчинка флегматично відсипала йому неабияку частину зібраних монет – і зникла. Що підтверджує стару тезу про те, що безвихідних ситуацій не буває. Навіть якщо літо застало вас в місті.

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