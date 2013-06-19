Янукович лідирує в президентському рейтингу (опитування)

Про це свідчать дані соціологічне дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» спільно з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.

Другу позицію посідає Віталій Кличко – 16,2%, а третю Арсеній Яценюк – 9,7%.

Далі йдуть Олег Тягнибок - 5,5%, Петро Симоненко - 5,2%, Петро Порошенко - 4,1% та Сергій Тігіпко - 1,2%. Юлія Тимошенко в гіпотетичний список кандидатів в президенти не вносилась.

Серед партій лідирує Партія Регіонів, за яку готові проголосувати 17,3% опитаних. На другому місці ВО "Батьківщина" з 15,9%, і замикає трійку лідерів УДАР Віталія Кличка з 12,4%. ВО "Свобода" отримало б 6,1%, КПУ 5,1%, "Наша Україна" 0,6%, "Україна - Вперед!" - 0,5%.

Близько третини виборців заявляють, що не знають за якого кандидата віддали б свій голос та чи взагалі прийшли б на вибори.

Дослідження було проведене у період з 21 травня по 3 червня 2013 року по всій території України методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Загалом було опитано 2004 респондентів у віці від 18 років і старше.