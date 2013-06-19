Янукович змінив склад Ради регіонів

19:41, 19 червня 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович підписав указ № 340/2013 “Про зміни у складі Ради регіонів”.

Віктор Янукович

Відповідний документ оприлюднено на офіційному саті Президента України.

Цим Указом глава держави увів до складу Ради регіонів голову Запорізької обласної ради Віктора Межейка.

На тему: Запорізька облрада змінила голову

Цим же Указом Президент вивів зі складу Ради регіонів П.Матвієнка.

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