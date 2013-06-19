Янукович змінив склад Ради регіонів
19:41, 19 червня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович підписав указ № 340/2013 “Про зміни у складі Ради регіонів”.
Янукович змінив склад Ради регіонів
Відповідний документ оприлюднено на офіційному саті Президента України.
Цим Указом глава держави увів до складу Ради регіонів голову Запорізької обласної ради Віктора Межейка.
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Цим же Указом Президент вивів зі складу Ради регіонів П.Матвієнка.
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