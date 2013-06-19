Янукович каже, що Європа висунула 11 вимог, і над ними працюють
21:58, 19 червня 2013Політика
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Робота щодо виконання Україною критеріїв ЄС для підписання Угоди про асоціацію триває.
Янукович запевнив, що над євроінтеграційними критеріями працюють
Україна працює над виконанням критеріїв Європейського Союзу для підписання Угоди про асоціацію, наголошує Президент України Віктор Янукович. Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича.
«Процес іде. Критерії ті, які висунуті були, там 11 позицій, над ними йде робота», - сказав В.Янукович на зустрічі з керівництвом Верховної Ради та головами парламентських фракцій.
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Президент звернувся до Голови Верховної Ради Володимира Рибака з проханням розглянути і до кінця нинішньої сесії прийняти всі необхідні закони.
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