Янукович каже, що Європа висунула 11 вимог, і над ними працюють

Україна працює над виконанням критеріїв Європейського Союзу для підписання Угоди про асоціацію, наголошує Президент України Віктор Янукович. Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича.

«Процес іде. Критерії ті, які висунуті були, там 11 позицій, над ними йде робота», - сказав В.Янукович на зустрічі з керівництвом Верховної Ради та головами парламентських фракцій.

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Президент звернувся до Голови Верховної Ради Володимира Рибака з проханням розглянути і до кінця нинішньої сесії прийняти всі необхідні закони.