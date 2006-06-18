Порошенко тимчасово переселився під офіс Партії Регіонів?

Не пізніше початку вівторка, 20 червня, необхідно було б приймати якесь рішення щодо формування коаліції.

Про це сказав в інтерв`ю журналістам один з лідерів блоку «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО.

За його словами, на сьогодні «помаранчева коаліція достатньо серйозно просунулась». Він вважає, що сьогодні буде завершено опрацювання програмної частини коаліційної угоди між блоком «Наша Україна», БЮТ та СПУ, і не виключено, що вже сьогодні учасники переговорів перейдуть до розподілу сфер відповідальності.

На думку П.ПОРОШЕНКА, не потрібно залишати неврегульовані питання між політичними партнерами коаліції на потім.

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти брали інтерв`ю у П.ПОРОШЕНКА за кілька кроків від головного офісу Партії регіонів, що розташований на вул. Липській у Києві, де проходять консультації з “Нашою Україною”. Водночас він зазначив, що не бере участі в переговорах, а просто живе на цій вулиці. Раніше звучала інформація про те, що П.ПОРОШЕНКО мешкає по вул.Грушевського біля Маріїнського парку.