МЗС радить не зациклюватися на критеріях ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу заступник директора Департаменту інформації політики МЗС України Василь Зварич.

“Ми хотіли б порадити окремим експертам, а також засобам масової інформації відійти від механічної фіксації виконання чи не виконання якихось пунктів, нібито необхідних для підписання Угоди про асоціацію”, - сказав Зварич.

Він наголосив, що на сьогоднішній день йдеться, передусім, про спільні дії України та ЄС із впровадження програми реформ у ключових для України сферах, в тому числі і про виконання домовленостей саміту Україна-ЄС, який відбувся в лютому.

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Зварич зазначив, що зміст співробітництва України з ЄС на сьогоднішньому етапі полягає в тому, щоб досягти і підтримувати позитивну динаміку у впровадженні системних реформ, які Україна вже демонструє з тим, щоб після підписання Угоди про асоціацію країна змогла б ще більше посилити ці процеси, використовуючи для цього нові можливості і механізми, які надасть Угода про асоціацію.

“Вважаємо, що не слід рахувати конкретні пункти, а мобілізувати зусилля всіх органів державної влади, неурядового сектору, експертів, ЗМІ для того, щоб всі ми разом досягли відчутного прогресу у реформуванні в ключових сферах”, - додав Зварич.