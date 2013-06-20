Янукович летить у Луганськ

Сьогодні о 14.30 в Луганську під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться виїзне засідання Ради регіонів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Після завершення засідання, орієнтовно о 16.30, відбудеться брифінг заступника глави Адміністрації Президента Сергія Ларіна і віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної держадміністрації, виїзне засідання Ради регіонів буде присвячено питанням підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів.

Також у ході поїздки до Луганської області Президент на Алчевському металургійному комбінаті візьме участь у пуску першої черги унікальної газотурбінної електростанції комбінованого циклу потужністю 303 МВт.

Крім того, Президент ознайомиться з роботою Центру комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості. Центр обладнано на базі ДП “Луганськвугілля” і дозволяє стежити в автоматичному он-лайн режимі за безпекою на всіх виробничих ділянках, підключених до нього вуглевидобувних підприємств.