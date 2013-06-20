У ВР домовляються про дату перевиборів у проблемних округах

Голова Верховної Ради Володимир Рибак пропонує сьогодні о 12.00 розглянути законопроект про повторні вибори народних депутатів у деяких одномандатних округах у зв’язку з неможливістю достовірного встановлення їх результатів 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав після відкриття ранкового засідання парламенту.

“Я запрошую в кабінет керівників фракцій. Треба погодити час проведення виборів. Погодимо - тоді після 12-ї включимо в порядок денний і будемо розглядати”, - сказав голова ВР.

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Як повідомляв УНІАН, за словами голови Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давида Жванії, якщо законопроект про вибори народних депутатів в 5-ти проблемних округах буде ухвалено 20 червня, то вибори відбудуться 25 серпня.

Зокрема, зазначив він, в законопроекті, який розглянуто в комітеті, передбачено, що вибори відбудуться через 60 днів після вступу закону в дію.

Разом з тим опозиція наполягає, щоб вибори у проблемних округах були призначені на 27 жовтня.