Депутати вкотре вирішили «закруглятися», не розглянувши всі питання

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі народний депутат Ганна Герман (фракція Партія регіонів) наголосила, що “депутати отримують одну з найбільших зарплат в Україні” і вони мають виконувати свої завдання перед тими людьми, чиїм коштом живуть.

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Вона вимагала від голови ВР Володимира Рибака вчетверте поставити на голосування пропозицію щодо продовження сьогодні роботи парламенту.

Народний депутат від “УДАРу” Сергій Каплін наголосив, що фракція готова працювати, але в сьогоднішньому порядку денному парламенту немає тих питань, на які “дійсно очікують люди”, зокрема, скасування пенсійної реформи, змін до Податкового кодексу, але “не для запровадження векселів, а для позбавлення дрібного бізнесу податкового тягара”.

Позафракційний народний депутат Олег Ляшко нагадав Рибаку, що він уже давав сьогодні слово не ставити це питання на голосування. При цьому Ляшко зауважив, що є вислів: “Пацан сказал, пацан сделал”. Він наголосив, що для Рибака в його поважному віці має бути досить важливою його репутація.

У відповідь Рибак зазначив: “Ви мене вже так оббрехали”. При цьому він уточнив, що йдеться оббріхування зі сторони не особисто Ляшка, а деяких народних депутатів.

Після цієї словесної перепалки Рибак все-таки поставив на голосування пропозицію щодо продовження нинішнього засідання ВР до завершення розгляду всіх питань порядку денного, але за цю пропозицію проголосувало лише 225 при необхідних 226 народних депутатів.

Деякі представники опозиції висловлювали здивування, чому претензії є до опозиції щодо відмови голосувати за дану пропозицію, адже якщо є парламентська більшість, то в неї має бути 226 голосів для ухвалення позитивного рішення.

Відповідно до Регламенту ВР, рішення щодо продовження роботи парламенту до завершення розгляду всіх питань порядку денного можуть ухвалюватися тільки на ранкових засіданнях, а на даний час ранкове засідання вже закрито.