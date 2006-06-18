Центр моди не буде столицею Олімпіади

Мілан відвів свою кандидатуру на проведення літніх Олімпійських ігор 2016 року, звільняючи, таким чином, дорогу Риму. Про це повідомили сьогодні, 18 червня, італійські ЗМІ.

Раніше влада Мілану, що вважається фінансовою столицею Італії і центром моди, заявляла, що хотіла би прийняти Олімпіаду. Проте будь-яка країна, що претендує на проведення Олімпійських ігор, може виставити в якості кандидата тільки одне місто, і італійському Олімпійському комітету належало вибирати між Римом і Міланом.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, нещодавно вибрана мер Мілана Летиція Моратті надіслала лист президентові Олімпійського комітету Італії, в якому заявила про те, що її місто знімає свою кандидатуру. Раніше Моратті просила дати їй декілька місяців для перегляду і можливого внесення змін до заявки на проведення Олімпіади, поданої колишнім мером Габріеле Альбертіні. Проте Олімпійський комітет відхилив це прохання, пославшись на те, що місто-кандидат повинне бути вибране найближчим часом.

"У такому разі, Мілан знімає свою кандидатуру", - йдеться у листі-відповіді Моратті. Таке рішення міланського мера гаряче вітав римський градоначальник. "Рим - сильніший кандидат, і так вважають у всій країні", - сказав Вальтер Вельтроні.

Міжнародний Олімпійський комітет оголосить місто, яке прийматиме Олімпіаду-2016, через три роки.

Мета.ua