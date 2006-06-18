Хорватія і Японія розійшлися миром

Збірна Хорватії зіграла внічию зі збірною Японії з рахунком 0:0 на Чемпіонаті світу з футболу в Німеччині.

Наприкінці першого тайму гравець донецького “Шахтаря” Даріо СРНА не зміг реалізувати пенальті.

Таким чином, за результатами першої зустрічі другого туру в групі F лідирує збірна Бразилії, у якої 6 очок (1-0). На другому місці збірна Австралії з 6 очками (3-1). На третьому – збірна Японії, у якої 1 очко (1-3). Замикає турнірну таблицю групи збірна Хорватії з 1 очком (0-1).

Сьогодні о 19.00 за київським часом в Мюнхені розпочнеться чергова зустріч у групі F - між збірними Бразилії та Австралії.

Наступні зустрічі у групі F заплановані на 22 червня – Японія-Бразилія (Дортмунд) і Хорватія-Австралія (Штуттгарт).