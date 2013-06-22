Кличко розказав, про що Вестервелле просив українську опозицію

18:54, 22 червня 2013
Політика
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Лідер парламентської фракції УДАР Віталій Кличко розповів про деталі зустрічі з головою МЗС Німеччини, яку вони з Арсенієм Яценюком провели вчора.

Вестервелле попросив опозицію діяти спільно

За словами Кличка, зустріч з паном Вестервеллє була присвячена розмові про європерспективи України.

Глава МЗС Німеччини порадив українській опозиції проводити спільну політику та висунути єдиного кандидата на президентських виборах 2015 року.

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"Ми говорили про дії опозиції, і пан Вестервелле висловив дуже важливе прохання щодо об’єднаних дій. Об’єднано працювати не тільки в парламенті, а й висунути єдиного кандидата на президентських виборах 2015 року", - розповів Кличко в інтерв’ю Радіо Свобода.

На уточнююче запитання, чи готова опозиція це зробити, Кличко відповів, що якщо вибори проходитимуть у два тури, то у другому турі уся опозиція підтримає єдиного кандидата. Якщо ж постане потреба висувати єдиного кандидата уже в першому турі, то опозиція зможе справитись і з цим завданням.

Як повідомлявУНІАН, раніше Віталій Кличко заявляв, що висування єдиного кандидата на пост президента від опозиційних партій відбудеться не пізніше весни наступного року

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