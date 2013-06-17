Кличко каже, що єдиного кандидата в президенти назвуть до весни

Висування єдиного кандидата на пост президента від опозиційних партій відбудеться не пізніше весни наступного року, сказав під час онлайн-конференції в Аргументи і факти лідер партії УДАР Віталій Кличко.

За словами Кличка в опозиції тривають консультації.

«Нещодавно ми підписали угоду з опозиційними силами «Свобода» і «Батьківщина», де ми прописали, що висунемо єдиного кандидата у другому турі виборів. Якщо президентські вибори проходитимуть в один тур, то ми зможемо висунути єдиного кандидата вже в першому турі. Хто ним буде - ми зрозуміємо вже найближчим часом», - сказав Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня лідери опозиційних парламентських фракцій підписали декларацію про координацію дій на президентських виборах 2015 року.

Декларацію підписали на сцені акції "Вставай, Україно!" в Києві голова фракції «УДАР» у ВР Віталій Кличко, голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та голова фракції «Свобода» Олег Тягнибок.

Згідно з документом, політичні сили взяли на себе зобов'язання "єдиною командою перемогти антиукраїнський кримінально-мафіозний режим так званої «Сім'ї» Януковича на чергових чи дострокових виборах глави держави".