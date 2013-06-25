Новий грецький уряд склав присягу

Церемонія проходила в президентському палаці у присутності президента Республіки Каролоса Папульяса, її транслювали в прямому ефірі приватні телеканали, повідомляє РІА «Новости».

Члени Кабінету міністрів присягнулися Святою Трійцею дотримуватись конституції і законів, служити інтересам народу. Після присяги уряд збереться на перше засідання у повному складі.

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Попередній склад уряду пропрацював рівно рік. 21 червня молодший партнер по коаліції в Греції, партія ДІМАР (Демократичні ліві), повідомила про вихід з уряду через відмову кабінету скасувати рішення про закриття держтелебачення і радіо. Прем'єр Антоніс Самарас заявив, що уряд допрацює до кінця чотирічного терміну, незважаючи на відмову ДІМАР підтримати його рішення.

У правлячої двопартійної коаліції залишилося 153 із 300 місць у парламенті. Для ухвалення рішень потрібно 151 голос. Партія "Нова демократія" (НД), лідером якої є Самарас, має в своєму розпорядженні 125 мандатів, у соцпартії ПАСОК - 28 місць. Тепер роль молодшого партнера по коаліції різко зростає.

Це знайшло відображення в новому складі - лідер ПАСОК Евангелос (Вангеліс) Венізелос одержав пост віце-прем'єра і глави МЗС. Але два важливі міністерства, які очолювали представники ДІМАР, - юстиції та адміністративних реформ, - дісталися "Новій демократії". У ПАСОК у кабінеті 11 місць, у "Нової демократії" 30. Економічний блок уряду залишився без змін - головою Мінфіну знову призначено Янніса Стурнараса, зберегли місця і його заступники. Економічна команда має продовжити переговори з трійкою і проводити неоліберальні реформи, які вже привели до політичних втрат.

Головою Міністерства адміністративної реформи став Киріакос Міцотакіс. Він відомий ліберальними поглядами і як прихильник невеликого держсектору. Запроваджено посаду заступника міністра, що відповідає за громадське телерадіомовлення, на неї призначено Пантеліса Капсіса.