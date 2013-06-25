Більше 80% українців добре ставляться до Росії (опитування)

Частка українців, що негативно ставляться до Росії складає 10%, 9% не змогли відповісти на запитання.

На тему: Опитування: 40% українців хочуть жити в Митному союзі, 36% - в ЄС

За регіональним розподілом як і раніше, найбільші частки позитивно налаштованих до Росії українців у Східному (93%) та Південному регіонах (85%), найменше їх у Західному регіоні (66%), повідомляє Українська правда.

У Центральному регіоні позитивно ставляться до Росії 80%. Порівняно з лютим зменшилася кількість позитивно налаштованих до Росії у Південному регіоні (було 92%) та Центральному (було 86%)

Ставлення до України в Росії за цей період статистично не змінилося – кількість позитивно налаштованих складає 72%, негативно – 18%, не змогли відповісти на запитання 9%.

І в Україні і в Росії більшість опитаних хотіли б, щоб обидві країни були незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митниць (в Україні – 72%, у Росії – 58%). В Україні ця кількість зменшилася з лютого на 4%, в Росії – на 6%.

В Росії збільшилася, а в Україні дещо зменшилася кількість бажаючих мати більш ізольовані відносини між Україною та Росією – із закритими кордонами, візами та митницями.

В Росії так відповіли 19% опитаних, в Україні – 11% (у лютому ця кількість складала в обох країнах однаково 13%)

Об‘єднання в єдину державу в Росії бажають 15% опитаних, в Україні – 14%.

Опитування проводилось з 21 по 30 травня 2013. Методом інтерв'ю опитано 2030 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в АР Крим за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3.3%.

Українська правда