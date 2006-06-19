Акція проти політики Фонду сприяння молодіжному будівництву

14-00 - Відбудеться акція протесту Спілки молодих соціалістів та ВМГО "Молодь. Житло. Кредит" - "Вчимо хабарників читати!" проти політики Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Під час акції будуть оприлюднені факти, що можуть свідчити про корупцію в сфері молодіжного кредитування житла та в жартівливій формі буде проведено експертизу профпридатності працівників Фонду. По завершенні акції народний депутат України Євген Філіндаш (фракція СПУ) відповість на питання журналістів та ознайомить їх із резонансними результатами перевірки діяльності Фонду (вул.Десятинна, 14). Телефон: 8-050-33- 27-59, e-mail: cmc@spu.in.ua.