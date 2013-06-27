Азаров сподівається на компроміс з Європою

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі зі співголовами Моніторингової місії Європарламенту - колишнім Президентом Республіки Польща Олександром Квасневським та екс-президентом Європарламенту Петом Коксом, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

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«На заключному етапі робота Вашої Місії стає надзвичайно важливою, оскільки саме на неї покладається надія щодо знаходження компромісного рішення», - сказав Азаров.

Він додав, що на 16 засіданні Групи високого політичного рівня ради з питань співробітництва між Україною і ЄС, яке пройшло 24-25 червня у Люксембурзі, відзначалася велика роль Моніторингової місії.

Як повідомляв УНІАН, Квасневський та Кокс стали спостерігачами від Європарламенту за судовими процесами над екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко та екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.

Місія Європарламенту працює в Україні з червня 2012 року.