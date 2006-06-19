До чого не домовилась “трійка”

«Наша Україна» вважає, що міністр внутрішніх справ має призначатись лише після консультацій парламентської коаліції з Президентом України. Водночас БЮТ проти цієї пропозиції.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН керівник інформаційного управління блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ, розповідаючи про вчорашній хід переговорів трійки – «Нашої України», Блоку Юлії Тимошенко та Соцпартії України.

За словами Т.МОКРІДІ, досі не вироблено формули призначення міністра внутрішніх справ. Вона підкреслила, що позиція «Нашої України» є чіткою – міністр призначається після консультацій коаліції з Президентом. «Ми наполягаємо, що такий механізм призначення має бути збережений до реформування міністерства (внутрішніх справ) у цивільне», - сказала вона і додала: «Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО) схильна до думки, що міністерство, у якому працює 232 тисячі військових, має розподілятись за квотним принципом».

Крім того, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виступає проти підзвітності Кабінету міністрів парламентській коаліції.

За словами Т.МОКРІДІ, соціалісти не сприймають стратегічного напрямку зовнішньої політики України – євроатлантичної інтеграції, а в лідера Блоку Юлії Тимошенко виникають питання до створення Вертикально інтегрованої нафтової компанії, а також вона виступає проти виписування у програмі діяльності уряду конкретних завдань і проти деталізації термінів виконання програмних положень.

Як сказала Т.МОКРІДІ, загалом більше питань до програми уряду у лідера БЮТ немає. Натомість Ю.ТИМОШЕНКО акцентує увагу на організації роботи уряду.

За словами Т.МОКРІДІ, лідер БЮТ чітко стоїть на трьох позиціях, які регламентують діяльність прем’єр-міністра: по-перше, вона заперечує створення урядових комітетів; по-друге, Ю.ТИМОШЕНКО виступає проти підзвітності коаліції, і по-третє – проти створення Вищої ради коаліції на чолі з Президентом України.

Водночас, за словами Т.МОКРІДІ, на коаліційних переговорах “Нашої України”, БЮТ та СПУ вдалось узгодити питання щодо запровадження посад державних секретарів, створення Національного бюро розслідування та розведення виборів до Верховної Ради і місцевих органів влади у часі.

Сьогодні переговори в рамках “трійки” продовжаться. За підсумками зустрічі 18 червня можна стверджувати, що протокол розбіжностей “трійки” зменшився на одну чверть.

Т.МОКРІДІ наголосила, що союзники «Нашої України» погодились з доцільністю існування посад державних секретарів та створення Національного бюро розслідування. Сторони також дійшли згоди щодо необхідності розведення в часі виборів до Верховної Ради та органів місцевого самоврядування.