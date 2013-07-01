Єфремов каже, що ПР не проти ініціативи Тимошенко

Партія регіонів не проти ініціативи екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко про проведення Національного круглого столу «Порозуміння заради європейського майбутнього».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, відповідаючи на запитання журналістів щодо ініціативи Тимошенко.

За його словами, існує велика кількість євроінтеграційних законопроектів, які необхідно підготувати для процесу євроінтеграції України.

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Як запевнив Єфремов, Партія регіонів не проти круглого столу і готова брати в ньому участь, якщо він дійсно сприятиме вирішенню проблем.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко наприкінці червня у статті під назвою «67 робочих днів?», розміщеній на сайті «Української правди», запропонувала створити Національний круглий стіл для виконання Україною критеріїв, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Вона пропонує назвати цю структуру «Національний круглий стіл «Порозуміння заради європейського майбутнього».

Повноправними учасниками круглого столу мають стати: особисто Президент України, визначені ним посадові особи його адміністрації та уряду, голова Верховної Ради та лідери фракцій, керівники профільних комітетів ВР, які беруть участь в євроінтеграційних процесах, представники Венеціанської комісії, представники делегації Євросоюзу, лідери політичних груп Європарламенту і посли ЄС в Україні.

На переконання Тимошенко, доцільно запросити до роботи екс-міністрів закордонних справ усіх українських урядів.