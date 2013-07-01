Президент Польщі побачив в Україні «великий прогрес»
Президент Польщі відзначає прогрес у виконанні Україною умов для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Президент Польщі Броніслав Коморовський відзначає відчутний прогрес у виконанні Україною умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на саміті "Східного партнерства" у листопаді у Вільнюсі.
Про це він сказав польському інформаційному агентству РАР.
"Бачу великий прогрес в Україні, що стосується виконання взятих нею зобов'язань, не лише у справі ведення переговорів та парафування Угоди про асоціацію, але також у справі виконання необхідних умов (для підписання)", - сказав він.
Коморовський звернув увагу на низку розпочатих реформ і змін у законодавстві України, серед яких він згадав реформу виборчого законодавства та реформування прокуратури.
"Як видно, в Україні є чітка тенденція, спрямована на пришвидшення роботи над законодавством, яка може бути умовою згоди ЄС на підписання Угоди про асоціацію", - сказав Президент Польщі.
За словами Коморовського, є ще багато часу до цьогорічного саміту "Східного партнерства", і Литва, яка головує у Євросоюзі, докладає зусиль, аби цей захід закінчився успіхом. "Ми маємо тут спільні інтереси", - додав Коморовський.