Янукович висловив співчуття Путіну
13:01, 03 липня 2013Політика
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Янукович висловив співчуття Путіну у зв'язку з людськими жертвами внаслідок аварії гелікоптера в Якутії.
Віктор Янукович співчуває рідним і близьким загиблих
Президент України Віктор Янукович висловив співчуття Президентові Російської Федерації Володимиру Путіну у зв'язку з людськими жертвами внаслідок аварії гелікоптера в Республіці Саха (Якутії).
Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.
«Прошу Вас, шановний Володимире Володимировичу, від імені українського народу та від мене особисто передати щирі слова співчуття рідним і близьким загиблих», - йдеться у співчутті Януковича.
Як повідомляв УНІАН, вертоліт Мі-8 впав у Якутії (Росія) 2 липня, на борту перебували 11 дітей і 17 дорослих. Міждержавний авіаційний комітет (МАК) повідомив про 19 загиблих, в тому числі дітей.
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