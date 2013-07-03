Янукович висловив співчуття Путіну

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття Президентові Російської Федерації Володимиру Путіну у зв'язку з людськими жертвами внаслідок аварії гелікоптера в Республіці Саха (Якутії).

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

«Прошу Вас, шановний Володимире Володимировичу, від імені українського народу та від мене особисто передати щирі слова співчуття рідним і близьким загиблих», - йдеться у співчутті Януковича.

Як повідомляв УНІАН, вертоліт Мі-8 впав у Якутії (Росія) 2 липня, на борту перебували 11 дітей і 17 дорослих. Міждержавний авіаційний комітет (МАК) повідомив про 19 загиблих, в тому числі дітей.