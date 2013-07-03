Дев'ять повітряних суден шукають місце аварії Мі-8 в Якутії

Вертоліт, який виконував рейс з якутського селища Депутатський в село Казачьє, у вівторок здійснив жорстку посадку в 45 кілометрах від аеропорту Депутатського.

На борту перебували 28 осіб, зокрема 11 дітей. Міждержавний авіаційний комітет повідомив, що 19 з них загинули. МНС цю інформацію не підтвердило.

Як повідомляє РІА Новости, для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 380 людей і більше 50 одиниць техніки, у тому числі дев'ять повітряних суден.

Крім того, в районі пошуку працюють п'ять наземних груп. Пошук ускладнюється важкодоступною місцевістю і складним ландшафтом.

У готовності для проведення повітряної розвідки в передбачуваній зоні пошуку знаходяться три вертольоти з рятувальниками і медиками на борту.

Також для проведення повітряної розвідки в передбачуваній зоні пошуку знаходяться два вертольоти Мі-8 "Полярних авіаліній" з рятувальниками і медиками на борту. Через погіршення видимості (туман, опади, низька хмарність) обидва повітряних судна знаходяться на землі в 94 і 37 кілометрах від селища Депутатський і очікують поліпшення метеоумов.