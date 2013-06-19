Qatar Airways поступилася званням кращої авіакомпанії світу
Qatar Airways поступилася званням кращої авіакомпанії світу дубайській Emirates, яка вперше за історію вручення премії World Airline Awards піднялася на п'єдестал пошани.
Національний перевізник Катару утримував лідерство в рейтингу, який з 2009 року складає Skytrax, протягом останніх двох років, притому що Emirates в 2012 році знаходилася на восьмій сходинці, а в 2011-му - на десятій, повідомляє РИА Туризм.
Третя позиція залишилася, як і роком раніше, за Singapore Airlines. У той же час Asiana Airlines відкотилася на п'яту сходинку, пропустивши вперед японську ANA All Nippon Airways.
У другій половині Топ-10 світових перевізників виявилися Cathay Pacific Airways (четверте місце в рейтингах за 2012 і 2011 роки), Etihad Airways (стабільне шосте місця в колишні роки), індонезійська Garuda (раніше не потрапляли в десятку лідерів), Turkish Airlines (сьоме і дев'яте місця відповідно) і австралійська Qantas Airways (восьма сходинка у 2011 році).
Найбільша російська авіакомпанія - "Аерофлот" - піднялася з 85 на 61 місце, а "Трансаеро" - з 72 на 65. До речі кажучи, остання очолила п'ятірку "найбільш прогресуючих перевізників" (за "Трансаеро" йдуть Azerbaijan Airlines і Norwegian). Потужний ривок зробила і S7 Airlines, яка подолала аж 49 позицій і влаштувалася на 94 сходинці.
З європейських компаній найближче до п'єдесталу опинилася Lufthansa, що відкриває другу десятку чарту (у торішньому рейтингу у неї була 14 позиція).
Кращим лоукостером, як і рік тому, стала AirAsia.
У номінації "Кращий аеропортовий сервіс" дев'ять з десяти місць забрали азіатські авіакомпанії - ANA All Nippon Airways, Asiana Airlines, Korean Air, Japan Airlines, Hainan Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, EVA Air і Dragonair. Розбавити цей коктейль вдалося тільки Lufthansa, що влаштувалася в самому кінці списку.
Результати рейтингу засновані на опитуванні більше 18 мільйонів пасажирів з 160 країн світу.