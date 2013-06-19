Qatar Airways поступилася званням кращої авіакомпанії світу

Національний перевізник Катару утримував лідерство в рейтингу, який з 2009 року складає Skytrax, протягом останніх двох років, притому що Emirates в 2012 році знаходилася на восьмій сходинці, а в 2011-му - на десятій, повідомляє РИА Туризм.

Третя позиція залишилася, як і роком раніше, за Singapore Airlines. У той же час Asiana Airlines відкотилася на п'яту сходинку, пропустивши вперед японську ANA All Nippon Airways.

У другій половині Топ-10 світових перевізників виявилися Cathay Pacific Airways (четверте місце в рейтингах за 2012 і 2011 роки), Etihad Airways (стабільне шосте місця в колишні роки), індонезійська Garuda (раніше не потрапляли в десятку лідерів), Turkish Airlines (сьоме і дев'яте місця відповідно) і австралійська Qantas Airways (восьма сходинка у 2011 році).

Найбільша російська авіакомпанія - "Аерофлот" - піднялася з 85 на 61 місце, а "Трансаеро" - з 72 на 65. До речі кажучи, остання очолила п'ятірку "найбільш прогресуючих перевізників" (за "Трансаеро" йдуть Azerbaijan Airlines і Norwegian). Потужний ривок зробила і S7 Airlines, яка подолала аж 49 позицій і влаштувалася на 94 сходинці.

З європейських компаній найближче до п'єдесталу опинилася Lufthansa, що відкриває другу десятку чарту (у торішньому рейтингу у неї була 14 позиція).

Кращим лоукостером, як і рік тому, стала AirAsia.

У номінації "Кращий аеропортовий сервіс" дев'ять з десяти місць забрали азіатські авіакомпанії - ANA All Nippon Airways, Asiana Airlines, Korean Air, Japan Airlines, Hainan Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, EVA Air і Dragonair. Розбавити цей коктейль вдалося тільки Lufthansa, що влаштувалася в самому кінці списку.

Результати рейтингу засновані на опитуванні більше 18 мільйонів пасажирів з 160 країн світу.