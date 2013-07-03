Янукович: Ми налаштовані виконати всі вимоги ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив сьогодні на спільній прес-конференції з президентами Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії.

“Переважна більшість законів буде прийнята на цьому тижні. Ті закони, які залишаться на вересень, потребують експертної оцінки, в окремих випадках — Венеціанської комісії”, - сказав Янукович.

Зокрема, за його словами, це закон про прокуратуру, а також ті, що спрямовані на внесення змін до Конституції України.

“І на вересень місяць, я сподіваюсь, що також і ці закони будуть прийняті, разом з прийняттям законів, спрямованих на зміни Конституції — ті, які пройшли вже сьогодні відповідні внутрішні процедури, тобто - Конституційний суд, парламент їх проголосував в першому читанні і так далі”, - підкреслив глава держави.

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Янукович наголосив, що України усвідомлює, що той порядок денний, який вона затвердила спільно з Європейською комісією, повинен бути виконаний до листопада.

“Ми з надією дивимося на майбутній саміт, який відбудеться в листопаді цього року, і ми налаштовані на те, щоб ми виконали всі вимоги, які є сьогодні до України”, - наголосив Янукович.