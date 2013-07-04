Членом Нацради з телерадіомовлення обрали екс-прес-секретаря КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, Георгієвська є доцентом кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

На тему: Рада розглядає призначення члена Нацради з телерадіомовлення

За цю кандидатуру проголосували 245 із 405 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. «За» голосували члени фракцій Папртії регіонів, КПУ та позафракційні народні депутати.

Фракції опозиції не голосували за цю кандидатуру та за інші 7 кандидатур, оскільки напередодні заявили, що не братимуть участі у голосуванні у зв’язку з тим, що має бути вирішено питання поновлення Павла Балоги та Олександра Домбровського як народних депутатів України.