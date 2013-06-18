ВР не ратифікувала конвенцію з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування

Верховна Рада не підтримала урядовий проект закону про ратифікацію Конвенції між урядами України та Кіпру про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та протоколу до неї.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 215 із 389 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується ратифікувати конвенцію і протокол до неї, підписані 8 листопада 2012 року в Нікосії, які мають набрати чинності з дня отримання останнього письмового повідомлення про завершення договірними державами усіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ними чинності.

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Як ідеться у пояснювальній записці, внаслідок укладання конвенції підприємці обох країн отримають гарантії того, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також з джерел у цій іншій країні у вигляді дивідендів, процентів та роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню.

Конвенція також гарантує, що підприємці однієї держави будуть оподатковуватись в іншій державі на тих самих умовах, що й підприємці цієї іншої держави.

Визначається, що податками на доходи вважаються усі податки, що справляються із загальної суми доходу або з елементів доходу, у тому числі податки на доходи від відчуження рухомого чи нерухомого майна та податки на загальну суму зарплати або плати, сплачуваної підприємствами.

Крім того, податками, на які поширюється дія конвенції, в Україні, пропонується встановити податок на прибуток підприємств і податок на доходи фізичних осіб. Водночас, на Кіпрі - прибутковий податок; корпоративний податок на прибуток; спеціальний внесок на оборону республіки; податок на доходи від відчуження майна.

Також визначається, що дія конвенції має поширюватися і на будь-які ідентичні або значним чином подібні податки, які стягуються однією з договірних держав після дати підписання конвенції, на додаток до існуючих податків або замість них.

Компетентні органи договірних держав повідомляють один одного про будь-які істотні зміни, що відбулися в їхніх податкових законодавствах.