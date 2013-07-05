Азаров каже, що «Мертві душі» - його настільна книга

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає «Мертві душі» Миколи Гоголя найкращим твором для бюрократів усіх часів і народів.

Як повідомляє персональний сайт Азарова, про це він заявив в інтерв'ю французькому виданню Le nouvel Economiste.

За словами Азарова, «Мертві душі» - це його настільна книга.

«Це найкраща книга для бюрократії всіх часів і всіх народів. Було б корисно, щоб її перечитали всі представники влади», - заявив Азаров.