Азаров каже, що «Мертві душі» - його настільна книга
15:15, 05 липня 2013Політика
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Азаров вважає «Мертві душі» кращим твором для бюрократів усіх часів і народів.
Азаров захоплюється Гоголем
Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає «Мертві душі» Миколи Гоголя найкращим твором для бюрократів усіх часів і народів.
Як повідомляє персональний сайт Азарова, про це він заявив в інтерв'ю французькому виданню Le nouvel Economiste.
За словами Азарова, «Мертві душі» - це його настільна книга.
«Це найкраща книга для бюрократії всіх часів і всіх народів. Було б корисно, щоб її перечитали всі представники влади», - заявив Азаров.
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