Опозиція все ще чекає від регіоналів рішення щодо позачергової сесії

Опозиція все ще очікує рішення Партії регіонів щодо проведення позачергової сесії Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк журналістам після зустрічі опозиційних лідерів з послами Євросоюзу, акредитованими в Україні.

Яценюк висловив здивування, чому влада не поспішає ухвалювати закони, потрібні для євроінтеграції. За його словами, опозиція навіть розробила ці законопроекти замість влади. “Ми за них підготували проекти. Так тепер вони не хочуть скликати позачергову сесію”, - сказав Яценюк.

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Як заявив голова фракції «Батьківщина», для скликання сесії може бути достатньо рішення Погоджувальної ради.

«Ми очікуємо, коли Партія регіонів дасть відповідь, чи готові вони і в який термін скликати позачергову сесію. У нас законопроекти готові», - сказав Яценюк, додавши, що опозицію влаштовує будь-яка дата проведення такої сесії.

«Хай вони скажуть, коли будуть готові», - зазначив Яценюк. За його словами, до осені, якщо Україна хоче підписати Угоду про асоціацію з ЄС, потрібно ухвалити ці закони.