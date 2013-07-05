Яценюк каже, що у вівторок почне реалізовувати ідею Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк журналістам після зустрічі опозиційних лідерів з послами Євросоюзу, акредитованими в Україні.

Яценюк нагадав, що Тимошенко написала листа про доцільність скликання круглого столу. “Перший такий круглий стіл, як попередній, буде проводитися Центром Разумкова 9-го числа”, - сказав Яценюк.

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За словами Яценюка, потім такі круглі столи проводитимуться ще.

“Ми очікуємо і Президента Яунковича, і прем’єр-міністра, й інших представників більшості для того, щоб протягом найближчих двох місяців напрацювати всі законопроекти, необхідні для євроінтеграції”, - сказав Яценюк.