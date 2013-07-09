Регіонали подали законопроект до роковин Волинської трагедії

Текст проекту закону, зареєстрованого народними депутатами від Партії регіонів Вадимом Колесніченком, В’ячеславом Богуслаєвим, Борисом Дейчем і Миколою Джигою, розміщено на сайті ВР.

Як ідеться у пояснювальній записці, «11 липня 2013 року виповнюється 70-та річниця трагічних подій «Волинської різні» (масове знищення з ознаками геноциду етнічного польського та українського цивільного населення (переважно жінок, дітей і старих) на території Західної України у 1943–1945 рр. прихильниками Організації українських націоналістів та її збройного формування – Української повстанської армії)».

На думку авторів законопроекту, пам'ять про цю трагедію залишається досить сильною й актуалізованою у загальноукраїнській та міждержавній україно-польській дискусії, є серйозною перешкодою у процесі міжнаціонального примирення, інтеграції України у європейське демократичне співтовариство.

Автори зазначають, що маловідомим у Польщі та практично невідомим в Україні залишається масовий подвиг «праведників миру» – українців і поляків, які рятували один одного від смерті під час тих подій.

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Зокрема, на пошану українців, які переховували поляків, Інститут національної пам'яті Польщі видав унікальний збірник «Кресова книга справедливих 1939–1945. Про українців, які рятували поляків від винищення з боку ОУН і УПА». Польські вчені за 10 років досліджень встановили імена 896 українців, які захищали поляків, - українських праведників. При цьому детально вивчено архівну інформацію та свідчення, встановлено особи 384 українців – «українських праведників миру», «замордованих» і вбитих за те, що вони рятували поляків.

Законопроектом пропонується визначити, що український праведник миру - це особа непольського етнічного походження, яка, незважаючи на загрозу своєму, своїх рідних і близьких життю, здоров’ю, соціальному та економічному становищу, рятували осіб польського походження під час Волинської трагедії.

При цьому це звання не присуджується особам, які рятували свої рідних і близьких, а також може присуджуватися посмертно. У разі смерті особи, яка мала право на присудження цього звання, можуть бути нагороджені її подружжя або діти.

Проектом закону пропонується 11 липня проголосити «Днем вшанування українських праведників миру та пам’яті жертв «Волинської різні» і в цей день у Києві, інших містах та населених пунктах України проводити урочисті та поминальні заходи».

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Також пропонується встановити державну нагороду «Український праведник миру», а в Києві збудувати Національну алею українських праведників миру. Алеї праведників також планується збудувати у Севастополі, Криму, обласних центрах, інших населених пунктах.

Крім того, до Дня вшанування українських праведників миру пропонується присуджувати державні довічні стипендії, а також іменні стипендії прведників.

Кількість, розмір, порядок присудження державних довічних стипендій та іменних стипендій визначатимуться Кабінетом міністрів України.

Особи польського походження, які рятували українців від знищення польськими військовими формуваннями, у своєму статусі законопроектом прирівнюються до українських праведників миру. Кабінету міністрів у консультаціях з урядом Польщі автори законопроекту пропонують розробити програму вшанування на державному рівні цих осіб.