Cенат Польщі згадав про несправедливість щодо українців та подякував їм за допомогу полякам

Про це йдеться в ухваленій 20 червня заяві, текст якої має УНІАН.

"Ми не забуваємо, що в історії польсько-українських відносин XX століття були також події, які не приносять Польщі похвали: несправедлива політика стосовно національних меншостей II Речі Посполитої та випадки польських акцій у відповідь у 1943-1945 роках", - зазначено у документі.

Сенатори зазначили, що поляки виступають за поєднання та дружбу з українцями, наголосивши, що вона можлива лише на підставі "правдивої оцінки та спільного засудження злочину".

"Сенат Польщі відає найвищу шану усім українцям, які не піддалися атмосфері терору, що панувала на той момент, та з ризиком для власного життя допомагали своїм польським сусідам", - відзначено у заяві.

Сенатори також подякували українцям, котрі останніми роками допомагали облаштувати місця, де загинули поляки, та зробили можливим гідне поховання жертв.

В ухваленому документі число польських жертв Волинської трагедії оцінюється в 100 тисяч чоловік.

Згідно з заявою, вбивства поляків на території нинішньої Волинської області України розпочалися в лютому 1943 року та тривали до 1945 року, а кульмінація цих подій мала місце у липні 70 років тому.

"Організований та масовий характер тих злочинів, а також жорстокість, якою вони супроводжувалися, надають акції характер етнічної чистки, яка має ознаки геноциду", - відзначено у документі.

У заяві також відзначено роль польського інтелектуала Єжи Гєдройця та екс-президента Польщі Леха Качинського задля польсько-українського примирення.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Сенат Польщі 55 голосами ухвалив заяву з приводу 70-ї річниці Волинської трагедії. Проти проголосували 20 сенаторів, а ще 10 утрималися із усіх 100 членів вищої палати польського парламенту.

На цьому тижні екс-президент України Леонід Кравчук, котрий очолює громадський комітет "Примирення між народами", закликав польських політиків відмовитись від називання Волинської трагедії "геноцидом" поляків, а ОУН-УПА - "злочинними організаціями".

Окрему заяву з приводу цієї трагедії планує прийняти Сейм Польщі.