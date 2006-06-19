Ющенко розповів британцям про майбутнього українського прем’єра

Новий уряд України буде утворений у конституційні терміни, в середині липня, а прем’єр-міністром мусить бути особа, віддалена від фінансових та олігархічних груп. Про такі очікування розповів в інтерв’ю британському виданню "The Observer" Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Прем’єром мусить стати політик, який слугуватиме інтересам народу, а не окремій промисловій групі. Це мусить бути особа, рівною мірою віддалена як від фінансових, так і олігархічних груп впливу», - сказав український лідер.

За словами В.ЮЩЕНКА, українці «почали розуміти, що демократія - це добре для їх кишені», і підкреслив, що торік доходи населення зросли на 20%, а цього року планується зростання на 24%.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна за майже 2 роки після «помаранчевої революції» здійснила поступ на шляху демократії і вже не є пострадянською республікою, а країною, яка будує демократичне суспільство. Він застеріг, що це важкий процес, і треба враховувати наявність старого управлінського апарату, а нова влада вчиться працювати в умовах відкритості, прозорості і контролю з боку суспільства та мас-медіа.

Також Президент запевнив, що Україна відкрита для інвестицій. Він звернув увагу на великий потенціал України для іноземних інвесторів.

Зі свого боку британська газета зауважує, що триваючий процес формування українського уряду свідчить, що системні радикальні реформи в країні не реалізовані. Видання пише, що до України минулого року надійшло 7,4 млрд. дол. безпосередніх іноземних інвестицій, але 28% громадян живе в бідності, тоді як олігархи, які розбагатіли на номенклатурній приватизації, контролюють цілі сектори економіки, також проблемою є бюрократія, корупція, законодавча неврегульованість багатьох питань.