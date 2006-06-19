Тимошенко звернулася до нашоукраїнців перед їх політрадою
15:28, 19 червня 2006Політика
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Розширена політрада призначена на 16.00
Сьогодні о 16.00 на вул. Спаській у Києві в офісі блоку «Наша Україна» відбудеться розширена політрада «Нашої України».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.
Ю.ТИМОШЕНКО закликала усіх членів політради «не піддаватися на провокації і не приймати рішення про створення коаліції з Партією регіонів».
Вона також додала, що «вони можуть здати «Нашу Україну», але вони не мають здати Україну».
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