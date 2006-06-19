Тимошенко звернулася до нашоукраїнців перед їх політрадою

Сьогодні о 16.00 на вул. Спаській у Києві в офісі блоку «Наша Україна» відбудеться розширена політрада «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала усіх членів політради «не піддаватися на провокації і не приймати рішення про створення коаліції з Партією регіонів».

Вона також додала, що «вони можуть здати «Нашу Україну», але вони не мають здати Україну».