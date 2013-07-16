Генпрокуратура закрила справу проти екс-голови Нафтогазу

Раніше його підозрювали в перевищенні влади і службових повноважень при підписанні газової угоди з РФ у 2009 році.

Про це РІА «Новости» повідомили у відділі зв'язків зі ЗМІ Генеральної прокуратури.

"Оскільки під час розслідування було встановлено, що Дубина діяв за прямою вказівкою екс-прем'єр-міністра України Тимошенко і при цьому був введений нею в оману, 11 січня 2012 року слідчий обгрунтовано закрив кримінальну справу проти Дубини на підставі пункту 2 статті 6 КПК України 1960 року - у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину", - говориться в офіційній відповіді ГПУ на запит агентства.

У жовтні 2011 року суд у Києві за аналогічним звинуваченням засудив до семи років в'язниці екс-прем'єра Юлію Тимошенко. Згідно з рішенням суду Тимошенко на переговорах у Москві примусила Дубину підписати угоду з "Газпромом" про купівлю-продаж газу на 2009-2019 роки, видавши на підписання власні директиви замість директив Кабінету міністрів. Генеральна прокуратура України в квітні 2011 року порушила стосовно Дубини кримінальну справу за фактом перевищення повноважень при підписанні контракту. Виступаючи на процесі проти Тимошенко, Дубина заявив, що не підписав би газову угоду з Росією в 2009 році, якби знав, що директиви не затверджені урядом.