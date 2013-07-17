Яценюка обурює примус до Митного союзу - він закликає росіян до переговорів

Наміри російських урядовців підвищити мита на ввезення українського шоколаду, цукру, флоат-скла, вугілля та вчорашня заява російського прем’єр-міністра Дмитра Медведєва про відмову у застосуванні квот на поставки українських труб до РФ є нічим іншим, як активізацією торговельної війни між двома країнами, яка триває вже декілька років.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві голови політради ВО «Батьківщина», голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка.

Яценюк вважає, що «такі дії російської сторони суперечать базовим положенням Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (так званому Великому договору), зокрема, його 13-й статті, у якій «високі договірні сторони розвивають рівноправне і взаємовигідне співробітництво в економіці, утримуються від дій, які можуть завдати економічній шкоди один одному».

Яценюк наголошує, що введення нових обмежень, що погіршують умови постачання української продукції на російський ринок, йде врозріз із положеннями Угоди про вільну торгівлю у рамках СНД, ратифікованої минулого року, а також з базовими вимогами та основними принципами Світової організації торгівлі, членами якої є як Україна, так і Росія.

«Фактично це примус, як сьогодні полюбляють говорити росіяни, до вступу у Митний союз. Але це не агітація, а скоріше контрагітація. Такими діями Росія лише налаштовує українських громадян проти такої контрпродуктивної політики», - вважає він.

За словами Яценюка, «Україна зробила свій стратегічний та цивілізаційній вибір, закріпила законодавчо курс на європейську інтеграцію та отримала відповідний політичний мандат у виборців». «Усе це повинно завершитися підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на листопадовому саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі», - зауважив Яценюк.

Голова політради «Батьківщини» закликав російських партнерів сісти за стіл переговорів, щоб, «усвідомивши нові геополітичні реалії, будувати наші відносини з урахуванням нових обставин та доконаного факту: а саме – ключовим вибором України є її європейська інтеграція».