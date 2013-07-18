МЗС намагається зв’язатися із затриманим в Амстердамі журналістом-біженцем

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, Посольство України в Нідерландах ще з ранку повідомило МЗС про факт затримання Шарія.

«Справді, 16 липня в Амстердамі був затриманий громадянин України Анатолій Шарій у зв’язку з тим, що він перебуває в розшуку на території України», - сказав Перебийніс.

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Він повідомив, що зараз Шарій знаходиться в пункті тимчасового утримання в аеропорту Амстердаму “Схіпхол”.

“Очевидно, що буде розглядатися питання щодо його екстрадиції. Наразі наш консул намагається встановити з ним зв’язок з метою надання консульсько-правової допомоги”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, Анатолій Шарій, який рік тому одержав статус біженця у Литві, був заарештований 16 липня в Амстердамі. Йому загрожує висилка в Україну, де він оголошений у розшук. Про це повідомила його подруга, яка зараз перебуває у Нідерландах.

Нагадаємо, 8 червня 2012 року Шарій одержав п'ятирічний статус політичного біженця і посвідку на проживання в Євросоюзі від Литви. Україну журналіст залишив у 2010 році нібито через переслідування з боку міліції. На даний час в Україні стосовно Шарія порушено дві кримінальні справи – за хуліганство і свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину зі штучним створенням доказів звинувачення. Журналіст назвав це спробою тиску у зв'язку з його професійною діяльністю.