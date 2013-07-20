Іллєнко: коли ще був час, Київрада дерибанила землю

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після зустрічі голови КМДА Олександра Попова з народними депутатами, обраними у мажоритарних округах у Києві.

“Зараз відбувається дубова спроба політичного шантажу, коли нам кажуть, що, мовляв, є 100 млн грн на соціальні потреби і, відповідно, потрібно провести сесію Київради для того, щоб це зробити, а якщо сесія не відбудеться, то винна опозиція”, - сказав Іллєнко.

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Він додав, що ці рішення “ніхто не заважав приймати до 2 червня”, натомість на останньому легітимному засіданні Києївради “займалися дерибаном землі, комунальної власності... Питання ці (щодо соціальних потреб - УНІАН) чомусь їх не цікавили. Вони їх відклали спеціально, щоб потім нас цим шантажувати”.

За його словами, те, що обов’язково потрібне рішення Київради для того, щоб ці кошти дійшли до людей, є “абсолютно надуманим і маніпулятивним”.

Іллєнко зазначив, що, зокрема, у Тернопільській області “Партія регіонів створила ситуацію, коли там взагалі немає річного бюджету на 2013 рік”. “І нічого, місто функціонує, тому що працює попередній бюджет минулого року, ніхто там не вередує, ніякі виплати не припинилися”, - сказав депутат.

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За словами Іллєнка, єдиною формою компромісу є наступна: Попов має звернутися до Президента України Віктора Януковича, голови Верховної Ради Володимира Рибака та лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова із закликом про негайне проведення виборів у Києві.

«Ми, опозиційні фракції у парламенті, якщо ми побачимо політичну волю з боку Партії регіонів, готові проводити позачергове засідання Верховної Ради, позачергову сесію і прямо через тиждень приймати рішення про проведення позачергових виборів у Київраду і Київського міського голови»,- сказав Іллєнко.