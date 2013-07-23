Вперше в Україні відбудеться З'їзд МГР «Відкрита конфедерація європейських і азіатських народів» («ОКЕАН»)

26 липня, вперше в Україні, в дні святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі, відбудеться З'їзд Міжнародного Громадянського Руху «ВІДКРИТА КОНФЕДЕРАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ І АЗІАТСЬКИХ НАРОДІВ» («ОКЕАН»), головною метою якого є створення нової системи безпеки і співробітництва в Євразії.

Міжнародний Громадянський Рух «ВІДКРИТА КОНФЕДЕРАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ І АЗІАТСЬКИХ НАРОДІВ» («ОКЕАН») кардинально відрізняється від усіх вже існуючих громадських рухів тим, що не замикається у вузьких рамках того або іншого союзу, а прагне до рівної співпраці як з Євросоюзом так і з Митним союзом. МГР «ОКЕАН» пропонує абсолютно нову платформу, об'єднуючу ці дві системи на всьому Євразійському континенті.

У Києві зберуться понад 1500 делегатів, серед яких офіційні державні особи, посли, представники неурядових організацій, науковці, політичні та громадські діячі більш ніж з 30-ти країн світу.

На З'їзді будуть обговорюватися питання: відкрита Конфедерація Європейських і Азіатських Народів «ОКЕАН» і Євразійський інтеграційний процес; Взаємодія юристів України та Росії у створенні Євразійської Конфедерації юристів «ОКЕАН»; Заснування МГР «ОКЕАН» в Україні; Створення громадсько-правової палати при Верховній Раді України; Концепція та Програма розвитку; Соціальні та економічні проекти розвитку та ін.

Сучасні реалії доводять, що не політичні партії, а саме громадські організації виступають локомотивом процесів всередині кожної країни і Україна - не виняток.

Головна мета Міжнародного Руху - народна дипломатія в міжнародних відносинах, развиток економічного співробітництва на основі кращих світових технологій, захист прав і свобод людини в законодавстві країн - учасниць Проекту, розвиток кооперації в суміжних галузях промисловості, створення нових робочих місць, розширення культурного обміну, збереження здорової екології континенту.

Учасники Міжнародного Руху впевнені, що тільки шляхом народного контролю можна змінити ситуацію в Україні: підняти економічні показники розвитку, створити нові робочі місця, раз і назавжди викорінити корупцію, привести до влади нові еліти, які сповідують сучасне мислення і бачення світових процесів, відновити добросусідські відносини з Росією, Білорусією, іншими слов'янськими народами, і, одночасно, підтримувати зв'язки з Європою і Світом.

Початок заходу о 11.00.

Місце проведення: м. Київ, проспект Перемоги, д. 37, Центр культури і мистецтв, урочистий зал засідань НТУУ «Київський політехнічний інститут».

Акредитація за тел. 099 561 62 11, 067 834 10 53