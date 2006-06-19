Соціалісти відмовляються від коментарів

Соціалісти відмовились коментувати результати переговорів про створення парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на прохання журналістів прокоментувати хід переговорів, представник СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ наголосив, що соціалісти домовились не коментувати.

На уточнююче запитання, в чому причина, Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що причина в «Нашій Україні».

В той же час інший представник СПУ Василь ЦУШКО сказав журналістам, що “все буде добре”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні завершився черговий раунд переговорів про створення коаліції між “Нашою Україною”, БЮТ та СПУ.