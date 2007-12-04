Шуфрич: фракція Партії регіонів пішла з сесійної зали на знак протесту

Народні депутати з фракції Партії регіонів пішли з сесійної зали на знак протесту проти неправомочного голосування за обрання голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам представник фракції ПР Нестор ШУФРИЧ зауважив, що це рішення було прийнято у зв’язку з грубим порушенням принципу таємності голосування.

«Фактично, лідери фракцій (НУ-НС і БЮТ) з листами бухгалтерського обліку контролювали своїх депутатів, і ми прийняли рішення покинути зал на знак протесту», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він вважає, що сьогоднішнє голосування принизило парламентаризм в Україні, принизило самого Арсенія ЯЦЕНЮКА. «Якщо він і став спікером де-юре, то де-факто він для нас не спікер», - сказав Н.ШУФРИЧ.

В той же час він зауважив, що фракція прийняла рішення лише щодо сьогоднішнього засідання, а щодо участі у наступних засіданнях вона ще визначатиметься.

Також Н.ШУФРИЧ підкреслив, що не знав про приїзд до ВР Президента України Віктора ЮЩЕНКА. «Я не знав, що прийде Президент, але ви знаєте, я не буду зараз дзвонити народним депутатам, бігати і повідомляти, що приїде Президент», - сказав він.