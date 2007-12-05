Ющенко: громадяни - не дальтоніки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що жодній політичній силі виборець не давав мандат на блокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на нараді з представниками асоціацій та органів місцевого самоврядування.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на сьогодні головним завданням політиків є забезпечення спокою в українському парламенті.

«Ви знаєте, ні одна частина суспільства не давала мандат депутатам на це протистояння, на такий тип протистояння», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що всі парламентські сили є різними. «Але найкраще в політиці людей об’єднують не портфелі, не крісла, а національні інтереси – так сходяться цілі нації, так виникає національне порозуміння», - підкреслив Президент, додавши, що протистояння настає саме тоді, коли починають керуватись, перш за все, розподілом посад, а не національними інтересами.

В.ЮЩЕНКО вважає, що подібне «спекулятивне протистояння може поділити суспільство на дві частини – є «біла» частина, а є «чорна», і «біла» з «чорною» воюють». Він додав, що громадяни - не дальтоніки і бачать світ різнобарвним, тому політичним силам потрібно знаходити в собі сили і мужність заради забезпечення спокою в країні йти на діалог.