Луцьк просить Кабмін допомогти грошима: місто оговтується від потопу

Депутати Луцької міськради звернулися до Кабінету міністрів із проханням розглянути можливість надання місту фінансової допомоги з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків стихії.

Про це УНІАН повідомили у відділ інформаційної роботи міської ради.

Таке звернення депутати прийняли сьогодні після перерви під час другого пленарного засідання 43-ї сесії міської ради.

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Проте, після перерви в залі засідань міської ради зареєструвалося лише 20 депутатів з 50, тому сесію було визнано неправомочною. Але з огляду на нагальність вирішення проблем лучан, міський голова Микола Романюк запропонував все ж таки направити сьогодні звернення до Кабінету міністрів України. Його підписали 20 депутатів та міський голова Микола Романюк.

У зверненні йдеться: «30 липня 2013 в м. Луцьку мали місце значні атмосферні опади, які за своїми кількісними показниками не мали аналогів у 70-річній історії гідрометеорологічних спостережень в обласному центрі Волинської області. У період з 15:00 год. до 21:00 год. в місті Луцьку випало 122 мм опадів при місячній нормі 76 мм, пориви вітру сягали 12 м/с, який місцями посилювався до шквалистого з грозою. У результаті цього територія міста, житлові будинки, вулиці, лікарні, школи, котельні, трансформаторні підстанції та інші об’єкти життєзабезпечення зазнали суттєвого підтоплення дощовою водою, призупинено рух транспортних засобів, відключено енергопостачання деяких вулиць, міської клінічної лікарні та інших об’єктів соціальної інфраструктури. Для ліквідації наслідків стихії задіяно спеціалізовані служби цивільного захисту міста, житлово-комунальні підприємства та сили управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Роботи з ліквідації наслідків стихії продовжуються, завдані збитки підраховуються…».

Також на початку засідання міський голова Микола Романюк повідомив, що голова облдержадміністрації Борис Клімчук підписав розпорядження, яким виділено 990 тис. грн для здійснення капітального ремонту водовідвідної системи для ліквідації підтоплення Луцької міської клінічної лікарні. Кошти надійдуть із загального фонду державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Як повідомляв УНІАН, близько 16.00 вівторка, 30 липня, в Луцьку розпочалась сильна гроза, подекуди град. Внаслідок стихії були підтоплені житлові будинки, вулиці, міська клінічна лікарня, школи, котельні, трансформаторні підстанції та інші об'єкти життєзабезпечення міста.