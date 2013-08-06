Депутат пропонує створити ДБР (законопроект)

Законопроект ініціював народний депутат Андрій Кожем'якін (ВО "Батьківщина").

Проект закону, текст якого розміщено на сайті ВР, був зареєстрований 1 серпня.

У пояснювальній записці зазначається, що Державне бюро розслідувань пропонується визначити державним правоохоронним органом, який здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності кримінальним процесуальним законодавством України.

Законопроектом передбачено покласти на бюро завдання щодо: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень; забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення, відповідно до законодавства, досудового слідства у підслідних йому кримінальних справах; участі у межах своєї компетенції у реалізації державної кримінальної політики; здійснення адміністративного провадження у справах, пов’язаних з корупційними правопорушеннями, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування; здійснення адміністративного провадження у справах, пов’язаних з корупційними правопорушеннями, що вчиняються особами, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але які надають послуги публічного характеру (нотаріуси, експерти, аудитори тощо).

Законопроект визначає структуру Державного бюро розслідування, правовий статус слідчих бюро, порядок проходження ними служби, питання правового захисту і соціальних гарантій слідчих бюро, їхнього грошового забезпечення, відповідальність.

Автор зазначає, що реалізація закону, в разі ухвалення, не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету, оскільки здійснюватиметься за рахунок асигнувань, передбачених державним бюджетом на фінансування діяльності органів прокуратури, що виконували функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства.