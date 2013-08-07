У Лукаш до регіонала Царьова одне запитання: Хто вас попросив це сказати?

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам міністр юстиції Олена Лукаш.

“Будь-які закиди щодо невідповідності проекту Угоди про асоціацію чинному законодавству є беззмістовними і безглуздими”, - наголосила Лукаш.

Вона пояснила, що сама Угода про асоціацію з ЄС та її зміст відповідає чинному законодавству України і може бути підписана тоді, коли сторони будуть до цього готові.

“Зміни до Конституції відбудуться, я так думаю, вже після того, як ми більш міцно і плідно запрацюємо з Європейським Союзом. Їх поради і їх стандарти потребуватимуть зміни норм щодо судоустрою і статусу суддів, вдосконалення антикорупційного законодавства, вдосконалення норм про державну службу, норм про прокуратуру, і вже тоді поступово ми обов’язково будемо змінювати Конституцію”, - наголосила Лукаш.

В той же час, коментуючи нещодавню заяву народного депутат від Партії регіонів Олега Царьова щодо невідповідності Угоди про асоціацію Конституції України, міністр юстиції наголосила: “Безумовно, той, хто хоче оспорювати її, може скористатись цією можливістю, хоча я взагалі складно уявляю механізм такого оспорювання. А взагалі, коли я чую подібні закиди від осіб, які не мають належного рівня фахової підготовки, правової освіти і демонструють чиїсь думки, мені завжди хочеться спитати: «Хто вас попросив це сказати?». Це єдине питання, яке є у мене до Царьова: «Хто вас попросив це сказати?”, - наголосила Лукаш.

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Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю журналу «Форбс» Царьов заявив, що шість пунктів Угоди про асоціацію з Європейським Союзом суперечать Конституції України.

«У мене є висновок юридичної компанії про те, що шість пунктів Угоди про асоціацію суперечать Конституції України. Якщо група народних депутатів від ПР зробить звернення до Конституційного суду, він винесе ухвалу про неконституційність угоди з ЄС. Комуністи таке звернення із задоволенням підпишуть. Це не означає, що Україна не зможе підписати асоціацію – зможе, але лише після змін до Конституції, а це нешвидка процедура», - сказав Царьов.

Він також припустив, «що на останній зустрічі Президентів у Севастополі Путін дав зрозуміти: Росія не зможе підтримувати Януковича в разі підписання Угоди про асоціацію з ЄС».