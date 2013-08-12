Нацбанк тимчасово відмовився від рефінансування банків без забезпечення

Національний банк України тимчасово відмовився від рефінансування банків без забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена Щербакова на брифінгу в НБУ.

За її словами, ставка за кредитами овернайт під забезпечення державними цінними паперами знижується до 7,5% (із 8% - УНІАН), автоматично після зниження облікової ставки, як це визначено грошово-кредитною політикою Нацбанку. «Ставка за активними операціями повністю прив'язана до облікової ставки», - уточнила вона.

Щодо ставки за операціями рефінансування без забезпечення Щербакова зазначила, що Національний банк тимчасово відмовився від такого механізму. «Насправді цей механізм є і в нашому арсеналі він присутній. Але ми зараз від нього тимчасово відмовилися, оскільки вважаємо, що стан банківських портфелів і просування ринку ОВДП дозволяє банкам звертатися за ліквідністю під забезпечення цінних паперів, і ми цю ліквідність поставляємо», - пояснила представник НБУ. За її словами, механізм бланкового рефінансування використовувався в кризовий період, коли банки потребували підтримки ліквідності, але зараз Нацбанк надає банкам рефінансування лише під забезпечення цінних паперів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України із 13 серпня 2013 року знижує облікову ставку до 6,5% з 7,0%. Із 10 червня 2013 року знизив облікову ставку до 7,0% з 7,5%, згідно з постановою №209 від 6 червня. Облікова ставка не змінювалася з 23 березня 2012 року. Також Нацбанк з 10 червня знизив ставки рефінансування на 0,5 процентних пункта, і в результаті ставка за кредитами «овернайт» під забезпечення державними цінними паперами знижено до 8%, без забезпечення (бланковими) – до 10% річних.

Як заявив перший заступник голови Нацбанку Борис Приходько на міжнародній конференції «ABC: Ukraine & Partners», регулятор цього року продовжить політику зниження облікової ставки.

Згідно із законом про Національний банк, облікова ставка є одним із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир вартості залучених і розміщених грошових коштів. Облікова ставка є базовою стосовно інших процентних ставок НБУ і використовується одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики і орієнтир вартості грошей. З травня минулого року вартість основних операцій з рефінансування, зокрема, щотижневі тендери на строк до 14 днів, визначається на основі облікової ставки.