Нацбанк може оголосити сьогодні про зниження облікової ставки

Про це повідомило УНІАН джерело в Національному банку України.

За словами співрозмовника агентства, рішення буде оголошено на анонсованому сьогодні брифінгу директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олени Щербакової.

Як повідомляв УНІАН, НБУ з 10 червня 2013 року знизив облікову ставку до 7,0% із 7,5% згідно з постановою №209 від 6 червня. Облікова ставка не мінялася з 23 березня 2012 року. Також Нацбанк із 10 червня знизив ставки рефінансування на 0,5 процентних пункти, і в результаті ставка за кредитами «овернайт» під забезпечення державними цінними паперами знижена до 8%, без забезпечення (бланковим) – до 10% річних.

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Згідно із законом про Національний банк, облікова ставка є одним із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир вартості залучених і розміщених грошових коштів. Облікова ставка є базовою щодо інших процентних ставок НБУ і використовується одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир вартості грошей. Із травня минулого року вартість основних операцій з рефінансування, зокрема щотижневі тендери на термін до 14 днів, визначається на основі облікової ставки.