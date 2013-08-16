Прокурор називає «забаганками» клопотання захисників Тимошенко

Представники державного обвинувачення вважають незаконним і необгрунтованим клопотання захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко про закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після чергового судового засідання у справі ЄЕСУ сказала представник державного обвинувачення Вікторія Калита.

“Це лише забаганки такі підсудної, це лише забаганки сторони захисту в зв’язку з тим, що вони суперечать вимогам закону. Кримінальна справа повинна бути розглянута лише за участі підсудної особи. Без неї не може розпочатися розгляд кримінальної справи і клопотання також це не може бути розглянуто”, - сказала Калита.

Вона також підкреслила, що Верховний Суд України не виносив у справі ЄЕСУ реабілітуючого рішення стосовно Тимошенко.

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Крім того, за її словами, постанова про закриття кримінальної справи ЄЕСУ була скасована генпрокурором як незаконна.

“Ще раз наголошую, що не була предметом перегляду Верховним Судом постанова про закриття кримінальної справи. Заявляв голова Верховного Суду про те, що ніякого реабілітуючого рішення стосовно Тимошенко постановлено Верховним Судом не було”, - сказала прокурор.

“Постанова про закриття справи була скасована генеральним прокурором як незаконна та необгрунтована”, - додала Калита.

Прокурор припустила, що захисту Тимошенко було б вигідно, якби держобвинувачення заявило клопотання про примусову доставку Тимошенко в суд. Утім, Калита наголосила: “Наразі я не вважаю за необхідне, щоб нами було заявлено таке клопотання. Ми все таки сподіваємось, що якщо підсудна дійсно вважає себе невинуватою - вона з’явиться до суду самостійно”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, у засіданні Київського районного суду Харкова, який слухає кримінальну справу щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергосистеми України», було оголошено перерву до 6 вересня.

Відповідне рішення ухвалив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та її захисниці Євгенії Тимошенко.

У свою чергу, сторона захисту вкотре поставила перед судом вимогу розглянути клопотання про закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ у зв’язку з відсутністю в діях Тимошенко складу злочину. Захисники підкреслили, що Тимошенко подала до суду відповідну заяву з проханням розглядати це клопотання за її відсутності.

Зі свого боку суддя Садовський наголосив, що позиція суду залишається незмінною і клопотання захисту Тимошенко про закриття кримінальної справи ЄЕСУ буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за участі самої підсудної.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.